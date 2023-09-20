Женская НБА. Плей-офф. «Нью-Йорк» был сильнее «Вашингтона», «Даллас» прошел «Атланту»

Теги результаты женская НБА Нью-Йорк жен Вашингтон жен Атланта жен Даллас жен Баскетбол

В среду, 20 сентября, продолжился первый раунд плей-офф женской НБА.

«Нью-Йорк» был сильнее «Вашингтона», «Даллас» прошел «Атланту».

Женская НБА

Плей-офф

Первый раунд (до 2-х побед)

Второй матч

Нью-Йорк – Вашингтон – 90:85 OT (21:18, 25:17, 13:21, 17:20, 14:9)

НЬЮ-ЙОРК: Стюарт (27 + 9 подборов + 3 блок-шота), Лэйни (19), Джонс (19 + 14 подборов), Ионеску (11 + 9 подборов)

ВАШИНГТОН: Клауд (33 + 9 передач + 4 перехвата), Сайкс (14 + 12 подборов), Эткинс (13)

20 сентября. 2.30

«Нью-Йорк» выиграл серию – 2-0

Даллас – Атланта – 101:74 (23:24, 29:10, 18:16, 31:24)

ДАЛЛАС: Огунбовале (20 + 7 передач), Куер (13+ 6 подборов), Сабалли (13 + 6 передач), Маккоуэн (12 + 16 подборов), Браун (12)

АТЛАНТА: Ховард (21), Грэй (19 + 7 подборов + 6 передач), Паркер (15 + 5 подборов).

20 сентября. 4.30

«Даллас» выиграл серию – 2-0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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