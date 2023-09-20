Джош Грин в предстоящем сезоне намерен взять на себя более важную роль в обороне «Далласа»

Защитник « » рассказал, на какой роли собирается сосредоточить свое внимание в предстоящем сезоне.

«Я хочу в следующем сезоне стать более ценной оборонительной единицей для «Мавс». Думаю, сейчас самое подходящее время для этого. Буду в порядке, даже если придется «закрывать» всю площадку полностью», – сказал Грин.

В минувшем сезоне показатели защитника составили 9,1 очка и 3 подбора при 53,7% с игры и 40,2% из-за дуги.

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