Джош Грин получил небольшое повреждение в матче против Франции

Защитник «Далласа» и сборной Австралии Джош Грин получил повреждение во время товарищеского матча против сборной Франции.

Как пишет инсайдер Ольгун Улуч, Грин травмировал голеностоп. Он покинул паркет во второй четверти и более на площадку не возвращался.

Однако, как пишет журналист, Грину не потребовалась помощь медицинского персонала, что говорит о несерьезности повреждения.

Австралия уступила Франции – 74:78.

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