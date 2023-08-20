Джош Грин получил небольшое повреждение в матче против Франции
Защитник «Далласа» и сборной Австралии Джош Грин получил повреждение во время товарищеского матча против сборной Франции.
Как пишет инсайдер Ольгун Улуч, Грин травмировал голеностоп. Он покинул паркет во второй четверти и более на площадку не возвращался.
Однако, как пишет журналист, Грину не потребовалась помощь медицинского персонала, что говорит о несерьезности повреждения.
Австралия уступила Франции – 74:78.
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