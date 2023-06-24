«Даллас» отказался обменять Джоша Грина или Джейдена Харди на Клинта Капелу

По словам инсайдера ESPN Тима Макмэна, « » отказался обменять Джоша Грина (22 года, 196 см) или Джейдена Харди (20 лет, 193 см) на центрового «Атланты» (29 лет, 208 см).

«Мэверикс» попросили Клинта Капелу. Насколько я понимаю, «Хоукс» попросили «Мэверикс» добавить в обмен Джоша Грина или Джейдена Харди, что недопустимо. Это молодые игроки, которые очень нравятся «Мэверикс», – сказал Макмэн.

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