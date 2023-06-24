«Даллас» отказался обменять Джоша Грина или Джейдена Харди на Клинта Капелу

Теги возможные переходы Атланта Даллас НБА Клинт Капела Джош Грин Джейден Харди Баскетбол

По словам инсайдера ESPN Тима Макмэна, «Даллас» отказался обменять Джоша Грина (22 года, 196 см) или Джейдена Харди (20 лет, 193 см) на центрового «Атланты» Клинта Капелу (29 лет, 208 см).

«Мэверикс» попросили Клинта Капелу. Насколько я понимаю, «Хоукс» попросили «Мэверикс» добавить в обмен Джоша Грина или Джейдена Харди, что недопустимо. Это молодые игроки, которые очень нравятся «Мэверикс», – сказал Макмэн.

Вембаньяму не зря считают лучшим на драфте НБА после Леброна: доминировал в чемпионате Франции и дошел до финала

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tim Timson
все равно уйдут в другом обмене. иначе не усилиться и не найти никого)
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий