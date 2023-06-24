«Даллас» отказался обменять Джоша Грина или Джейдена Харди на Клинта Капелу
По словам инсайдера ESPN Тима Макмэна, «Даллас» отказался обменять Джоша Грина (22 года, 196 см) или Джейдена Харди (20 лет, 193 см) на центрового «Атланты» Клинта Капелу (29 лет, 208 см).
«Мэверикс» попросили Клинта Капелу. Насколько я понимаю, «Хоукс» попросили «Мэверикс» добавить в обмен Джоша Грина или Джейдена Харди, что недопустимо. Это молодые игроки, которые очень нравятся «Мэверикс», – сказал Макмэн.
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