Джордан Лойд рассчитывает вернуться в строй в октябре. В августе он перенес операцию на спине

Атакующий защитник « » в середине августа перенес операцию на поясничном отделе позвоночника.

Лойд рассчитывает, что ему удастся вернуться в строй в ближайшее время.

«Нацеливаюсь на октябрь. Так что много не пропущу. Надеюсь», – заявил Лойд.

В 25 матчах «золотого» сезона-22/23 в чемпионате Франции Лойд набирал в среднем 12,3 очка, 3,6 передачи и 3,2 подбора при 43% реализации трехочковых бросков.

Что такое «Ментальность Мамбы»? Бескомпромиссная философия, а не титулы является главным наследием Брайанта

«Робости вообще никакой. «Самара» готова сражаться с любым соперником». Интервью с Ксенией Кунаковой