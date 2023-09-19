Джордан Лойд рассчитывает вернуться в строй в октябре. В августе он перенес операцию на спине

Теги травмы Turkish Airlines EuroLeague чемпионат Франции Монако Джордан Лойд Баскетбол

Атакующий защитник «Монако» Джордан Лойд в середине августа перенес операцию на поясничном отделе позвоночника.

Лойд рассчитывает, что ему удастся вернуться в строй в ближайшее время.

«Нацеливаюсь на октябрь. Так что много не пропущу. Надеюсь», – заявил Лойд.

В 25 матчах «золотого» сезона-22/23 в чемпионате Франции Лойд набирал в среднем 12,3 очка, 3,6 передачи и 3,2 подбора при 43% реализации трехочковых бросков.

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1 комментарий

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ilyystylEupp
иван золо не слабоумный!
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Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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