Донта Холл получил азербайджанское гражданство

Центровой « » официально стал гражданином Азербайджана и получил статус европейского игрока во французской лиге.

Холл выступает за «Монако» с 2021 года. Этим летом американец заключил новое соглашение с клубом, несмотря на предложения из НБА. Сообщалось, что «Мемфис» и «Портленд» были заинтересованы в услугах бигмена. В Европе Донта был интересен «Партизану».

В минувшем сезоне Холл набирал в среднем 7,5 очка и 5,5 подбора в 41 встрече .

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