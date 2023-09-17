Майлз Тернер: «Дьюк был университетом мечты, но туда поступил Джалил Окафор»
Центровой «Индианы» Майлз Тернер рассказал, почему не стал поступать в университет Дьюк в студенческие годы.
«Я очень хотел поступить в Дьюк. Дьюк был университетом мечты, а потом появилась новость, что туда идет Джалил.
В голове у меня крутилось: «Зачем мне идти с ним в команду? Я хочу встретиться с ним как соперник», – сказал центровой.
Тернер ушел под 11-м номером на драфте-2015.
Окафор был выбран третьим. Следующий сезон он проведет в испанской «Сарагосе».
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