Майлз Тернер: «Дьюк был университетом мечты, но туда поступил Джалил Окафор»

Центровой «Индианы» рассказал, почему не стал поступать в университет Дьюк в студенческие годы.

«Я очень хотел поступить в Дьюк. Дьюк был университетом мечты, а потом появилась новость, что туда идет .

В голове у меня крутилось: «Зачем мне идти с ним в команду? Я хочу встретиться с ним как соперник», – сказал центровой.

Тернер ушел под 11-м номером на драфте-2015.

Окафор был выбран третьим. Следующий сезон он проведет в испанской «Сарагосе».

Что ваша любимая команда НБА делала этим летом. Запад

Новый криминал в НБА. Кевин Портер избил свою девушку и скоро вылетит из лиги

Самый красивый спорт года – огненный (да-да!) баскетбол в Белграде. С легальными файерами и фейерверками