Майлз Тернер: «Дьюк был университетом мечты, но туда поступил Джалил Окафор»

Теги Индиана НБА университет Дьюк Джалил Окафор Майлз Тернер Баскетбол

Центровой «Индианы» Майлз Тернер рассказал, почему не стал поступать в университет Дьюк в студенческие годы.

«Я очень хотел поступить в Дьюк. Дьюк был университетом мечты, а потом появилась новость, что туда идет Джалил.

В голове у меня крутилось: «Зачем мне идти с ним в команду? Я хочу встретиться с ним как соперник», – сказал центровой.

Тернер ушел под 11-м номером на драфте-2015.

Окафор был выбран третьим. Следующий сезон он проведет в испанской «Сарагосе».

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