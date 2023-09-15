Майлз Тернер: «Думал, что Леброн уступает Кобе, пока сам не сыграл против него»

Теги Леброн Джеймс Индиана Лейкерс НБА Майлз Тернер Баскетбол

Центровой «Индианы» Майлз Тернер рассказал, что изменил свое мнение о Леброне Джеймсе, когда сам сыграл против него в плей-офф-2017.

«Я не был ненавистником Леброна. И все же думал о нем примерно так: «О, Леброн, он в порядке, но все же не Кобе». И думал я так до того момента, пока сам не сыграл против него.

Он один из самых умных сукиных детей, против которых мне доводилось выходить, бро. Он видит и читает все до того, как это происходит», – заявил Тернер.

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1 комментарий

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При этом, в одном из матчей новичку Тёрнеру удалось выписать жирнющий горшок Королю. В той игре вроде Индиане даже удалось победить будущих чемпионов 👇
https://youtu.be/UlJBkjTJ6W0?si=ScZBu6hZdumFeFFl
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