Майлз Тернер: «Думал, что Леброн уступает Кобе, пока сам не сыграл против него»
Центровой «Индианы» Майлз Тернер рассказал, что изменил свое мнение о Леброне Джеймсе, когда сам сыграл против него в плей-офф-2017.
«Я не был ненавистником Леброна. И все же думал о нем примерно так: «О, Леброн, он в порядке, но все же не Кобе». И думал я так до того момента, пока сам не сыграл против него.
Он один из самых умных сукиных детей, против которых мне доводилось выходить, бро. Он видит и читает все до того, как это происходит», – заявил Тернер.
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