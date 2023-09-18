В сети появилась запись данк-контеста Кобе Брайанта и Трэйси Макгрэйди в 1997 году
В сети появилась запись данк-контеста прославленных игроков НБА Кобе Брайанта и Трэйси Макгрэйди от 1997 года, которую ранее нигде не выкладывали.
Конкурс состоялся во время выставочного матча «Magic Johnson’s Midsummer Nights» на арене «Форум» в Лос-Анджелесе.
Брайант в 1997 году завершил свой дебютный сезон в составе «Лейкерс», а Макгрэйди готовился к дебюту в НБА за «Торонто».
Синдэриус Торнвелл: «Постараюсь уговорить кого-нибудь из своих друзей из НБА приехать на игру в Саратов»
«Робости вообще никакой. «Самара» готова сражаться с любым соперником». Интервью с Ксенией Кунаковой
Рука-лицо, так с титрами накосячить))) Сейчас просто не поймут, а тогда просто какие новички)))