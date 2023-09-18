В сети появилась запись данк-контеста прославленных игроков НБА Кобе Брайанта и от 1997 года, которую ранее нигде не выкладывали.

Конкурс состоялся во время выставочного матча «Magic Johnson’s Midsummer Nights» на арене «Форум» в Лос-Анджелесе.

Брайант в 1997 году завершил свой дебютный сезон в составе «Лейкерс», а Макгрэйди готовился к дебюту в НБА за «Торонто».

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