Игрок «Перт Уайлдкэтс» Кори Уэбстер извинился за оскорбительные высказывания в адрес ЛГБТ-сообщества, которые он допустил в социальных сетях в воскресенье.

«Хотя это, конечно, не входило в мои намерения, я понимаю, какую боль причинили мои комментарии, и искренне сожалею об этом. Я не хотел, чтобы мои комментарии были восприняты так, и я сделаю перерыв в социальных сетях. Хочу использовать это время, чтобы лучше понять, какое влияние подобные комментарии могут оказать на людей, которых я, возможно, обидел», – говорится в заявлении Уэбстера, которое распространил клуб игрока.

В «Перт Уайлдкэтс» отметили, что высказывание Уэбстера не отражает клубные ценности, но не стали наказывать баскетболиста.

Скандал разразился после того, как Уэбстер отреагировал на сообщение аккаунта Censored Men. В посте было изображение радужного флага с вопросом: «Что первое приходит на ум, когда вы видите этот флаг?»

Уэбстер написал «Психическое заболевание».

Хотя через какое-то время комментарий был удален, Уэбстер опубликовал еще одно сообщение, призывающее к защите детей («защитите детей»).

Посты Уэбстера появились в его аккаунте за день до предсезонного матча с «Аделаидой», за которую играет открытый гей Айзек Хамфрис.

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