«Партизан» сохранил Джеймса Наннэлли

Теги переходы Turkish Airlines EuroLeague Партизан Адриатическая лига Джеймс Наннэлли Баскетбол

Легкий форвард Джеймс Наннэлли (33 года, 201 см) в следующем сезоне продолжит выступать за «Партизан».

Пресс-служба клуба сообщает о продлении соглашения с баскетболистом на один сезон.

Наннэлли присоединился к «Партизану» прошлым летом. В 36 матчах Адриатической лиги-2022/23 форвард набирал в среднем 9,7 очка, 2 подбора и 1,7 передачи при 51,1% реализации из-за дуги.

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