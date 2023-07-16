«Партизан» сохранил Джеймса Наннэлли

Легкий форвард (33 года, 201 см) в следующем сезоне продолжит выступать за « ».

Пресс-служба клуба сообщает о продлении соглашения с баскетболистом на один сезон.

Наннэлли присоединился к «Партизану» прошлым летом. В 36 матчах лиги-2022/23 форвард набирал в среднем 9,7 очка, 2 подбора и 1,7 передачи при 51,1% реализации из-за дуги.

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