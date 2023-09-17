Сегодня «Олимпиакос» выведет 7-й номер Вассилиса Спанулиса: «Невероятная честь для меня. Это настоящая любовь, которая останется навсегда»

Теги Вассилис Спанулис Turkish Airlines EuroLeague Олимпиакос чемпионат Греции Баскетбол

Сегодня «Олимпиакос» перед товарищеским матчем с «Миланом» выведет 7-й номер трехкратного чемпиона Евролиги и лучшего бомбардира всех времен Вассилиса Спанулиса.

«Это невероятная честь для меня, и я горжусь этим моментом. Постараюсь сохранять спокойствие и не быть чересчур эмоциональным. Постараюсь насладиться процессом.

Такая связь между мной и владельцами, мной и персоналом «Олимпиакоса», мной и болельщиками. Это что-то невероятное. Это что-то честное. Это настоящая любовь, это не фальшивая любовь. Она идет от сердца, от них ко мне и от меня к ним. И это то, что останется навсегда», – сказал Спанулис в преддверии мероприятия.

Матч начнется в 20.00 по московскому времени.

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