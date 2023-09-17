«Бостон» подпишет Неэмиаша Кету

Теги возможные переходы Бостон Сакраменто НБА Неэмиаш Кета Баскетбол

«Бостон» близок к заключению двустороннего контракта с центровым Неэмиашем Кету (24 года, 211 см).

Об этом сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

Последние два сезона Кета провел в составе «Сакраменто», который выбрал его под 39-м номером на драфте-2021.

Ранее «Кингз» отчислили португальца.

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