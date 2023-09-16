Владислав Одиноков: «В матче с «Зенитом» УНИКСу не хватило глубины состава»

Теги УНИКС Зенит Кубок Кондрашина и Белова Владислав Одиноков Баскетбол

Форвард УНИКСа Владислав Одиноков назвал причины поражения в финале Кубка Кондрашина и Белова от «Зенита» (77:82).

«Считаю, сегодня для победы нам не хватило глубины состава. Мы играли с тремя «большими», двое «маленьких» выпали из ротации. Наши лидеры быстро набрали фолы, что тоже сказалось на результате.

Было приятно увидеться с бывшими одноклубниками Георгием Жбановым и Винсом Хантером. Однако на площадке мы – соперники. Все старались играть жестко. Несмотря на то, что турнир предсезонный, каждый выкладывался по максимуму. Понимаем, что «Зенит» – один из наших главных соперников в предстоящем сезоне», – сказал Одиноков.

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