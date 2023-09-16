Кубок Кондрашина и Белова. «Зенит» и УНИКС сыграют в финале, МБА и «НН» поборются за 3-е место

Теги результаты УНИКС Зенит Кубок Кондрашина и Белова БК Пари Нижний Новгород МБА Баскетбол

В субботу, 16 сентября, в Санкт-Петербурге пройдут решающие матчи Кубка Кондрашина и Белова.

«Зенит» и УНИКС сыграют в финале, МБА и «Нижний Новгород» оспорят 3-е место.

Кубок Кондрашина и Белова

Финал

Зенит – УНИКС

16 сентября. 18:30

Матч за 3-е место

МБА – Нижний Новгород

16 сентября. 15:30

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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