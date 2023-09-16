Кубок Кондрашина и Белова. «Зенит» и УНИКС сыграют в финале, МБА и «НН» поборются за 3-е место
В субботу, 16 сентября, в Санкт-Петербурге пройдут решающие матчи Кубка Кондрашина и Белова.
«Зенит» и УНИКС сыграют в финале, МБА и «Нижний Новгород» оспорят 3-е место.
Кубок Кондрашина и Белова
Финал
Зенит – УНИКС
16 сентября. 18:30
Матч за 3-е место
МБА – Нижний Новгород
16 сентября. 15:30
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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