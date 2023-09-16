Хавьер Паскуаль: «Зенит» может быть удовлетворен тем, как провел предсезонку»

Главный тренер «Зенита» ответил на вопросы после победного финала Кубка Кондрашина и Белова против (82:77).

— Во-первых, спасибо всем болельщикам, которые пришли нас поддержать. Это большое удовольствие — вернуться на эту арену и сыграть в этом турнире два матча. Мы очень насладились этой поддержкой, и надеюсь, что вся семья « » насладилась игрой.

Две команды играли в серьезный баскетбол в атаке и в защите. Первые пять минут матча мы плохо оборонялись, плохо начали, но после этого шаг за шагом начинали контролировать игру, счет. Со взлетами и падениями, да, но в концовке мы смогли обзавестись 10-очковым преимуществом и победить.

— На большой перерыв «Зенит» ушел с преимуществом, но потом позволил сопернику догнать и выйти вперед. Что тогда случилось?

— Это баскетбол. Иногда это происходит не из-за каких-то ошибок, а из-за того, что соперник играет хорошо. В атаке мы делали свободные броски три раза — и трижды промахнулись. Это человеческий фактор, это баскетбол. Побеждает тот, кто больше попадает.

— Можно ли сказать, что по накалу игра была сравнима с концом сезона?

— Обе команды попытались серьезно подойти к этому матчу, но плей-офф — это другое. У них не было Эрика Грина и Маркоса Найта, у нас не было Эртеля. Оба коллектива могут выглядеть чуть-чуть по другому. Но сегодня мы увидели, что две команды пытались играть так хорошо, как могут, на 16 сентября.

— Кубок Кондрашина и дал какую-то пищу для размышлений?

— На сегодня мы можем быть удовлетворены тем, как провели предсезонку вплоть до этого момента. Мы отлично тренировались, отлично играли. Каждый день делаем какие-то шаги. Сейчас нужно восстановиться и подготовиться к Суперкубку — это надо сделать всем командам, не только нам. Сейчас же просто надо поблагодарить игроков за то, что они проделали до этого момента.

— Насколько, по-вашему, турнир важен для команды с точки зрения истории? В большом перерыве на паркет выходили ветераны и актеры…

— Как тренер и как игроки, мы должны прийти сюда и постараться сыграть максимально серьезно. Мы старались отнестись к этому турниру как будто как Суперкубку, мы должны уважать любой турнир и показывать всем, как важно это для нас. А для нас это честь — сыграть этот кубок, названный в честь таких людей. Вот и все. Как и всегда, мы стараемся помочь болельщикам почувствовать гордость за то, что мы тут делаем.

— Насколько оцените трансферную кампанию «Зенита» по 10-балльной системе?

— Это не так важно. Когда мы начнем сезон, у нас будет эта команда, и тренеру нужно помочь каждому игроку выйти на свой максимум. Мы постараемся выиграть. Я удовлетворен командой, как и всегда. Я не думаю больше ни о чем, просто стараюсь сделать игроков лучше и лучше, а еще выиграть с ними турнир.