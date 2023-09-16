Хавьер Паскуаль о текущем состоянии «Зенита»: «Мы идем в правильном направлении»

Главный тренер « » оценил состояние команды после полуфинала Кубка Кондрашина и Белова с МБА (81:66).

В решающей встрече «Зенит» сыграет с .

– Игра длится 40 минут. Мы должны отдать должное , соперник сыграл отличный матч, нам было непросто завладеть преимуществом. Обе команды долгое время шли очко в очко, боролись за каждый подбор, в каждом эпизоде один на один, в каждой ситуации. Это предсезонка, но обе команды пытались победить.

В конце концов, да, в конце третьей четверти и в начале четвертой нам удалось оторваться в счете и довести дело до победы. Но каждая игра разная и она длится 40 минут.

– Год назад «Зенит» тоже встречался с МБА в полуфинале и вообще по ходу сезона много раз встречался с этой командой. Тогда все к ним относились как к новичкам, а как сейчас? Изменилось отношение?

– МБА – это команда, которую все любят. Они играют с российскими игроками, отлично работают с молодежью, в прошлом сезоне они показывали отличный баскетбол. Сейчас они пытаются держать такой же курс. Нужно поздравить МБА, тренера и всех с тем, что они делают очень-очень хорошую работу.

– Когда ждать на площадке Дениса Захарова и почему не играли Клименко и Эртель?

– Денису нужно немного времени, чтобы полностью восстановиться. Я не могу сказать точно, как много времени, но должно пройти еще сколько-то, прежде чем он сможет быть с командой. Он занимается индивидуально.

Томас Эртель пока на кое-какой терапии, некоторые проблемы с коленом. Но, в целом, все нормально. Артем Клименко не играл, потому что оказался 13-м игроком в составе, а мы должны играть с 12 людьми.

– Скучали по домашней атмосфере?

– Да-да, конечно, мне очень нравится быть здесь в окружении наших болельщиков, они нам очень помогают. Это удовольствие – вернуться сюда, в наш дом. Надеюсь, что вместе с нашими болельщиками у нас будет отличный сезон.

– Отличается ли сегодняшняя физическая форма команды от той, что была в Турции?

– Да, мы каждый день делаем маленькие шажки. До максимального уровня еще нужно время, но пока что могу сказать, что мы удовлетворены. Победим мы или проиграем, не знаю, но мы идем в правильном направлении.

– Как вы оцениваете Кубок Кондрашина и с точки зрения подготовки к сезону?

– Этот кубок – это последний предсезонный турнир, поэтому в субботу у нас последняя игра перед первым официальным соревнованием. Прогресс в психологическом плане делаем мы, игроки, клуб и вся организация. В субботу у нас еще одна предсезонная игра, и надеюсь, что при поддержке своих болельщиков мы победим. Мы будем стараться сыграть как можно лучше. Мы знаем, что соперник – действующий чемпион Единой лиги, знаем, что это будет тяжело, это серьезный соперник. Но мы постараемся продолжить прогрессировать.

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