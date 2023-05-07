Сын Дэна Гилберта умер в возрасте 26 лет

Ник Гилберт, сын владельца « » , скончался в субботу от генетического заболевания. Ему было 26 лет.

Ник Гилберт всю жизнь боролся с нейрофиброматозом (NF1), вызывающим рост доброкачественных опухолей на нервных путях по всему телу.

Дэн Гилберт является владельцем «Кавальерс» с 2005 года. Он часто отправлял Ника на лотерею драфта, чтобы тот принес команде удачу. Ник дважды выигрывал для «Кавальерс» 1-й номер драфта. В 2011 году они использовали 1-й пик, чтобы выбрать Кайри Ирвинг, а два года спустя они выбрали Энтони Беннета.

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