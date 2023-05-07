Сын Дэна Гилберта умер в возрасте 26 лет

Теги происшествия Кливленд НБА Дэн Гилберт Баскетбол

Ник Гилберт, сын владельца «Кливленда» Дэна Гилберта, скончался в субботу от генетического заболевания. Ему было 26 лет.

Ник Гилберт всю жизнь боролся с нейрофиброматозом (NF1), вызывающим рост доброкачественных опухолей на нервных путях по всему телу.

Дэн Гилберт является владельцем «Кавальерс» с 2005 года. Он часто отправлял Ника на лотерею драфта, чтобы тот принес команде удачу. Ник дважды выигрывал для «Кавальерс» 1-й номер драфта. В 2011 году они использовали 1-й пик, чтобы выбрать Кайри Ирвинг, а два года спустя они выбрали Энтони Беннета.

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7 комментариев

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vaslover
Светлая память парню.
+36
0
+36
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олси
даже в штатах и с неограниченным бюджетом .Грустно
+16
-4
+12
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Анастасия Прудникова
Светлая Память! 🙏
+5
0
+5
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Santy-44
Спасибо Нику за Кайри.

Сил Гилберту и всем сопереживающим.
+4
0
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Nikolay
Этот тот самый сын, который хотел Беннетта в команду? Неудивительно что отец потакал этому выбору, наверняка фронт-офис несогласен был. Жизнь скоротечна, по отцовски поступил.
0
0
0
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lukaseee
Ответ олси
даже в штатах и с неограниченным бюджетом .Грустно
некоторые болезни и с бесконечным бюджетом не вылечить, а как недавний ковид 19 весь мир сгубил - вообще ужас
+1
-1
0
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4eLOVE4iK
Ответ lukaseee
некоторые болезни и с бесконечным бюджетом не вылечить, а как недавний ковид 19 весь мир сгубил - вообще ужас
"недавний ковид 19 весь мир сгубил"
Люди до сих пор так и не поняли((( Еще и сравнивать ЭТО с генетическим заболеванием!! ((( Вот где действительно ужас - у людей в головах!
+1
-1
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