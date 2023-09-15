Кубок Кондрашина и Белова. 1/2 финала. УНИКС был сильнее «Нижнего Новгорода», «Зенит» играет с МБА

Теги результаты УНИКС Зенит Кубок Кондрашина и Белова БК Пари Нижний Новгород МБА Баскетбол

15 и 16 сентября в Санкт-Петербурге пройдет Кубок Кондрашина и Белова.

Сегодня в полуфинальных матчах УНИКС справился «Нижним Новгородом» (84:75), «Зенит» играет МБА.

Кубок Кондрашина и Белова

1/2 финала

УНИКС – Нижний Новгород – 84:75 (23:22, 20:13, 14:20, 27:20)

УНИКС: Рейнольдс (17 + 7 подборов), Бако (15), Кулагин (13 + 7 подборов)

Нижний Новгород: Воронцевич (13), Кузи (13), Новакович (12), Беленицкий (10)

15 сентября. 16.30

Зенит – МБА

15 сентября. 19.30

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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