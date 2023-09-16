В АСВ с нового сезона судьи смогут наказывать игроков техническими фолами за симуляции

Теги чемпионат Испании судьи Баскетбол

Испанская лига ACB объявила о двух изменениях в правилах относительно просмотра повторов спорных моментов.

– Тренеры больше не будут иметь возможности запрашивать повтор для спорных ситуаций, связанных со счетчиком времени и владениями. Теперь этими вопросами будут заниматься исключительно судьи.

– У судей после просмотра повтора будет возможность наказывать игроков техническим фолом за симуляции.

Нововведения вступят в силу в новом сезоне чемпионата Испании.

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