Финал товарищеского турнира между «Басконией» и «Бильбао» был остановлен из-за скользкой площадки

Теги товарищеские матчи Баскония чемпионат Испании Бильбао Баскетбол

Финал Basque Cup между «Басконией» и «Бильбао» продолжался чуть более 15 минут. Плохое состояние пола из-за влажности привело к многочисленным падениям, и матч был остановлен.

Как сообщает Noticias de Alava, судьи, поняв, что здоровье игроков находится под угрозой, обратились к президенту Баскской федерации Луису Мари Сауту и спортивному директору «Басконии» Феликсу Фернандесу, чтобы сообщить о невозможности продолжения игры.

Оба клуба решили прекратить встречу из-за большого количества поскальзываний. Обе стороны понимали, что риск получения травмы высок, и разумнее всего было бы избежать любой возможной опасности.

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