«Портленд» отчислит Райана Арчидиаконо и подпишет Джинатана Уильямса

« » отчислит разыгрывающего (29 лет, 191 см) и подпишет 2-летний контракт со свингменом Джинатаном Уильямсом (24 года, 196 см), сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

Арчидиаконо стал игроком «Блэйзерс» в результате обмена с «Нью-Йорком» перед февральским дедлайном. Защитник провел за команду 9 матчей, набирая в среднем 2,6 очка и 2,3 передачи.

Уильямс выступал в G-лиге, набирая за «Солт-Лейк-Сити» 14,4 очка в среднем за встречу.

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