«Портленд» отчислит Райана Арчидиаконо и подпишет Джинатана Уильямса

Теги переходы Портленд НБА Райан Арчидиаконо Баскетбол

«Портленд» отчислит разыгрывающего Райана Арчидиаконо (29 лет, 191 см) и подпишет 2-летний контракт со свингменом Джинатаном Уильямсом (24 года, 196 см), сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

Арчидиаконо стал игроком «Блэйзерс» в результате обмена с «Нью-Йорком» перед февральским дедлайном. Защитник провел за команду 9 матчей, набирая в среднем 2,6 очка и 2,3 передачи.

Уильямс выступал в G-лиге, набирая за «Солт-Лейк-Сити» 14,4 очка в среднем за встречу.

Худшие контракты НБА-2023

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий