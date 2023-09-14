Профсоюз футболистов призвал заменить все искусственные покрытия в НФЛ после травмы Роджерса

Теги НФЛ травмы Ассоциация игроков НФЛ Аарон Роджерс Американский футбол

Новый исполнительный директор Профсоюза футболистов НФЛ потребовал от лиги заменить искусственные покрытия натуральными на всех стадионах лиги.

Такое требование возникло после того, как квотербек «Нью-Йорк Джетс» Аарон Роджерс порвал ахилл в матче на стадионе «Метлайф», где постелен искусственный газон. Из-за травмы Роджерс выбыл на весь сезон.

При этом покрытие на «Метлайфе» поменяли в этом году на FieldTurf последнего поколения.

«Перейти на высококачественную натуральную траву — это самое простое решение, которое может принять НФЛ. Игроки в массе своей предпочитают натуральный газон, и статистика говорит о том, что он куда безопаснее искусственного покрытия», — заявил исполнительный директор Профсоюза Ллойд Хауэлл.

Комиссионер лиги Роджер Гуделл в передаче First Take ответил, что лига соберет больше данных о влиянии покрытия на травмы футболистов.

Главный тренер «Джетс» Роберт Сале не считает, что травма была связана с покрытием.

«Если бы травма была бесконтактной, тогда было бы что обсуждать. Я знаю, что игроки предпочитают траву, но в них вкладывают много денег», — сказал Сале.

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1 комментарий

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Savardus
Пермский Амкар 🤝 Нью-Йорк Джетс
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Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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