Профсоюз футболистов призвал заменить все искусственные покрытия в НФЛ после травмы Роджерса

Новый исполнительный директор Профсоюза футболистов НФЛ потребовал от лиги заменить искусственные покрытия натуральными на всех стадионах лиги.

Такое требование возникло после того, как квотербек «Нью-Йорк Джетс» Аарон Роджерс порвал ахилл в матче на стадионе «Метлайф», где постелен искусственный газон. Из-за травмы Роджерс выбыл на весь сезон.

При этом покрытие на «Метлайфе» поменяли в этом году на FieldTurf последнего поколения.

«Перейти на высококачественную натуральную траву — это самое простое решение, которое может принять НФЛ. Игроки в массе своей предпочитают натуральный газон, и статистика говорит о том, что он куда безопаснее искусственного покрытия», — заявил исполнительный директор Профсоюза Ллойд Хауэлл.

Комиссионер лиги Роджер Гуделл в передаче First Take ответил, что лига соберет больше данных о влиянии покрытия на травмы футболистов.

Главный тренер «Джетс» Роберт Сале не считает, что травма была связана с покрытием.

«Если бы травма была бесконтактной, тогда было бы что обсуждать. Я знаю, что игроки предпочитают траву, но в них вкладывают много денег», — сказал Сале.