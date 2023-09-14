«Джетс» исключили подписание Тома Брэди и Колина Каперника

В «Нью-Йорк Джетс» рассматривают варианты подписания квотербека на замену травмированному Аарону Роджерсу.

И хотя тренерский штаб заявил о том, что стартовым квотербеком будет Зак Уилсон, команде нужен еще один квотербек, поскольку сейчас у Уилсона только один дублер — Тим Бойл.

Как сообщает издание The Athletic, «Джетс» не планируют обращаться к завершившему карьеру Тому Брэди, а также к не игравшему с 2017 года Колину Капернику.

В прессе чаще всего называют фамилии Карсона Венца и Джо Флакко.