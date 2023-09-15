НБА в новом сезоне начнет активнее бороться с практикой распределения нагрузки. Лига ввела новые правила и ужесточила штрафы за их нарушение.

При этом лига сделала исключение для некоторых групп игроков.

Например, НБА будет разрешать заранее утвержденные пропуски матчей для баскетболистов, возраст которых составляет 35 лет или старше, или их карьерная «нагрузка» составляет 34 000 минут в регулярном чемпионате или 1 000 проведенных матчей за карьеру.

Звездный форвард « » полностью соответствует критериям по смягчению новых правил: 38 лет, 54 093 минуты, 1 421 матч.

Йокич не поехал на ЧМ. Вместо этого он выигрывал скачки, терял приз MVP и много, очень много танцевал

Вечное оправдание НБА: Америка привезла только второстортных