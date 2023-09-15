Леброн Джеймс соответствует критериям НБА по смягчению новых правил в отношении распределения нагрузки

Теги Леброн Джеймс Лейкерс НБА Баскетбол

НБА в новом сезоне начнет активнее бороться с практикой распределения нагрузки. Лига ввела новые правила и ужесточила штрафы за их нарушение.

При этом лига сделала исключение для некоторых групп игроков. 

Например, НБА будет разрешать заранее утвержденные пропуски матчей для баскетболистов, возраст которых составляет 35 лет или старше, или их карьерная «нагрузка» составляет 34 000 минут в регулярном чемпионате или 1 000 проведенных матчей за карьеру.

Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс полностью соответствует критериям по смягчению новых правил: 38 лет, 54 093 минуты, 1 421 матч.

Йокич не поехал на ЧМ. Вместо этого он выигрывал скачки, терял приз MVP и много, очень много танцевал

Вечное оправдание НБА: Америка привезла только второстортных

Материалы по теме

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
armageddon123456
Да, пробег у Деда конечно... Невероятный
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Light Yagami
Пенсионные льготы подъехали для деда.))
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ygcn5c2ty9
и это в 38 лет!
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сергей Пузанков
Также попадают в эту категорию (из тех, кто считается "звездами" в предстоящем сезоне):
Карри, Крис Пол, Дерозан, Дюрант, Харден и Майк Конли.
Про каждого будет отдельная новость?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий