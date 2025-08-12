Марк Кьюбан: «Мэвс» были очень близки к обмену Кобе Брайанта в 2007 году»

Марк Кьюбан рассказал, как «Даллас» едва не выменял Кобе Брайанта у «Лейкерс».

«Ты понимаешь, насколько мы были близки к обмену Кобе в 2007 году? О боже, мы были очень близки.

Я вел переговоры с Джерри Бассом, потому что Кобе попросил об обмене. Джерри сказал: «Хорошо, если ты хочешь уйти, мы это устроим». Мы вели переговоры и предлагали Джоша Ховарда , Джесона Терри и пики. Я сказал: «Кто угодно, кроме Дирка Новицки ».

Я помню, как произнес: «Кобе будет игроком «Мэвс». Я был уверен, что мы заключили сделку. Но потом Митч Капчак , разумеется, вмешался и сказал: «Мы не можем этого сделать». Он отговорил Кобе, остальное всем известно», – рассказал бывший владелец «Далласа » в подкасте Шакила О’Нила.