Стали известны детали негарантированного контракта Дэнни Грина с «Филадельфией»

Журналист HoopsHype Йосси Гозлан рассказал подробности соглашения, заключенного между «Филадельфией» и легким форвардом .

Контракт – на один год и является негарантированным.

Если Грин будет в составе команды к началу регулярного чемпионата, сумма достигнет 500 000 долларов.

Через месяц, 24 ноября, она увеличится до 750 000 долларов.

Еще через месяц – до 1,3 млн долларов.

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