Чемпион НБА в составе « », « » и «Лейкерс» ответил на вопрос, какой из трех перстней согласился бы заложить.

«Из трех чемпионских перстней заложил бы то, что выиграл с «Лейкерс».

Вероятно, я смог бы получить за него больше всего денег. Это был год «пузыря». Год Кобе. И вы же знаете, у « » самая обширная фанатская база по стране», – заявил Грин.

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