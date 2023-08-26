Дэнни Грин: «Из трех чемпионских перстней заложил бы тот, что выиграл с «Лейкерс»
Чемпион НБА в составе «Сан-Антонио», «Торонто» и «Лейкерс» Дэнни Грин ответил на вопрос, какой из трех перстней согласился бы заложить.
«Из трех чемпионских перстней заложил бы то, что выиграл с «Лейкерс».
Вероятно, я смог бы получить за него больше всего денег. Это был год «пузыря». Год Кобе. И вы же знаете, у «Лейкерс» самая обширная фанатская база по стране», – заявил Грин.
Достаточно хорошо, что потом неплохой пенсионерский контракт от филы получил на 2 года