Дэнни Грин: «Из трех чемпионских перстней заложил бы тот, что выиграл с «Лейкерс»

Теги Лейкерс Сан-Антонио Торонто НБА Дэнни Грин Баскетбол

Чемпион НБА в составе «Сан-Антонио», «Торонто» и «Лейкерс» Дэнни Грин ответил на вопрос, какой из трех перстней согласился бы заложить.

«Из трех чемпионских перстней заложил бы то, что выиграл с «Лейкерс». 

Вероятно, я смог бы получить за него больше всего денег. Это был год «пузыря». Год Кобе. И вы же знаете, у «Лейкерс» самая обширная фанатская база по стране», – заявил Грин.

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3 комментария

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Владимир Катасонов
Ответ Light Yagami
Чисто пассажиром залутал перстень тот баббловский, и сам это понимает, видимо.
Да ну. Он 68 игр отыграл в том сезоне неплохо защищаясь в том году что в плове, что в регулярке. 1,5 стила за игру. Да и почти по 9 очков за матч. Как ролевик он свою работу хорошо выполнил .
Достаточно хорошо, что потом неплохой пенсионерский контракт от филы получил на 2 года
+6
0
+6
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Cash_flow
Ответ Light Yagami
Чисто пассажиром залутал перстень тот баббловский, и сам это понимает, видимо.
Ложь 🧢
0
0
0
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