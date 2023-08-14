Дэнни Грин встал на сторону Хардена: «Обещания нужно выполнять»

Игрок НБА и эксперт ESPN Дэнни Грин считает, что устные договоренности должны выполняться.

«Если Джеймсу Хардену что-то пообещали, думаю, обещания нужно выполнять», – сказал Грин в эфире NBA Today.

Сегодня разыгрывающий выступил с заявлением, в котором назвал президента по баскетбольным операциям «лжецом», также сказав, что не будет играть за организацию, частью которой тот является.

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