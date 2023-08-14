Дэнни Грин встал на сторону Хардена: «Обещания нужно выполнять»

Теги Филадельфия НБА Джеймс Харден Дэнни Грин Дэрил Мори Баскетбол

Игрок НБА и эксперт ESPN Дэнни Грин считает, что устные договоренности должны выполняться.

«Если Джеймсу Хардену что-то пообещали, думаю, обещания нужно выполнять», – сказал Грин в эфире NBA Today.

Сегодня разыгрывающий выступил с заявлением, в котором назвал президента по баскетбольным операциям Дэрила Мори «лжецом», также сказав, что не будет играть за организацию, частью которой тот является.

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5 комментариев

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quznez
Ответ Алексей Водонос
Бизнес есть бизнес. Если есть только устные договорённости, значит никаких договорённостей нет.
из-за некоторых устных договорённостей, которые потом "забываются", случаются мировые войны.
Мори очень недалёкий, судя по его полит. высказываниям и скорее всего договорённостям с Харденом. тут я полностью на его стороне.
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-1
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xamer 9
Двойное удивление сразу: завершению карьеры Дэнни, так еще то, что он на ЕСПН. Удачи ему на новом поприще, да и прическу чудаковатую не менять)
+1
0
+1
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