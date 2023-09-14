Бадди Хилд сменил игровой номер на «7». Всю карьеру в НБА он играл под «24»

Теги Индиана НБА игровая форма Бадди Хилд Баскетбол

Атакующий защитник «Индианы» Бадди Хилд сменил игровой номер – в новом сезоне он будет выступать под «7».

Все 7 сезонов и 548 матчей карьеры в НБА он провел в майке с номером «24».

Под седьмым номером Хилд выступал за сборную Багамских островов.

У защитника остался один сезон по контракту, а который он заработает 19,3 млн долларов.

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