Бадди Хилд сменил игровой номер на «7». Всю карьеру в НБА он играл под «24»
Атакующий защитник «Индианы» Бадди Хилд сменил игровой номер – в новом сезоне он будет выступать под «7».
Все 7 сезонов и 548 матчей карьеры в НБА он провел в майке с номером «24».
Под седьмым номером Хилд выступал за сборную Багамских островов.
У защитника остался один сезон по контракту, а который он заработает 19,3 млн долларов.
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