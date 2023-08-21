Сборная Багамских островов обыграла Аргентину в финале предквалификационного турнира к ОИ-2024
Сборная Багамских островов с несколькими игроками НБА в составе обыграла команду Аргентины в финале предквалификационного турнира к Олимпийским играм в Париже.
Багамы с Эриком Гордоном, Бадди Хилдом и Деандре Эйтоном победили аргентинцев на их площадке со счетом 82:75.
Багамы завершили турнир с результатом 4-0. Победа дает команде право участвовать в одном из квалификационных олимпийских турниров ФИБА в следующем году.
К составу багамской сборной в будущем может присоединиться центровой «Шарлотт» Кай Джонс.
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