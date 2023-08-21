Сборная Багамских островов обыграла Аргентину в финале предквалификационного турнира к ОИ-2024

Теги результаты сборная Аргентины НБА Эрик Гордон олимпийский баскетбольный турнир Бадди Хилд Деандре Эйтон Кай Джонс предварительная квалификация к ОИ-2024 Баскетбол

Сборная Багамских островов с несколькими игроками НБА в составе обыграла команду Аргентины в финале предквалификационного турнира к Олимпийским играм в Париже.

Багамы с Эриком Гордоном, Бадди Хилдом и Деандре Эйтоном победили аргентинцев на их площадке со счетом 82:75.

Багамы завершили турнир с результатом 4-0. Победа дает команде право участвовать в одном из квалификационных олимпийских турниров ФИБА в следующем году.

К составу багамской сборной в будущем может присоединиться центровой «Шарлотт» Кай Джонс.

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6 комментариев

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Temer
Почему нет тега Сборной Багамских островов?
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arkadak
Багама, багама-мама…
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Thunder_Timba
население 400к людей)
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albert_lucky
Аргентина мимо ЧМ и Олимпиады, однако.
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Владимир Катасонов
Жесть, некоторые сборные малонаселенных стран выглядят жестче, чем страны миллионники
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Вадим flanec
Ответ Thunder_Timba
население 400к людей)
Можно иметь гражданство Багамских островов, но не проживать там. Сборная и состоит из таких игроков.
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