Антон Астапкович: «Сегодня все сыграли хорошо, особенно в защите»
Форвард ЦСКА Антон Астапкович подвел итоги товарищеского матча против «Тюрк Телекома» (79:61).
«Двигаемся вперед шаг за шагом, учимся прикрывать друг друга, сегодня это хорошо было заметно. Нашли в себе резервы сыграть второй день подряд.
Все сегодня хорошо сыграли, особенно в защите, а нападение к нам придет, мы его найдем. Продолжаем двигаться дальше. Впереди у нас «Анадолу Эфес», завтра немного отдохнем, посмотрим видео и будем готовиться.
В целом ощущения были хорошими, уже набрали нужные кондиции. Не могу сказать, что было тяжело», — приводит слова Астапковича пресс-служба ЦСКА.
Бако в Казани, Джонсон в Перми, Хоукинс в Самаре, Чебашек в Минске. Клубы Лиги ВТБ мощно завершают межсезонье
Комментарии