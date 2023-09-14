Антон Астапкович: «Сегодня все сыграли хорошо, особенно в защите»

Теги товарищеские матчи ЦСКА Тюрк Телеком Антон Астапкович Баскетбол

Форвард ЦСКА Антон Астапкович подвел итоги товарищеского матча против «Тюрк Телекома» (79:61).

«Двигаемся вперед шаг за шагом, учимся прикрывать друг друга, сегодня это хорошо было заметно. Нашли в себе резервы сыграть второй день подряд.

Все сегодня хорошо сыграли, особенно в защите, а нападение к нам придет, мы его найдем. Продолжаем двигаться дальше. Впереди у нас «Анадолу Эфес», завтра немного отдохнем, посмотрим видео и будем готовиться.

В целом ощущения были хорошими, уже набрали нужные кондиции. Не могу сказать, что было тяжело», — приводит слова Астапковича пресс-служба ЦСКА.

Бако в Казани, Джонсон в Перми, Хоукинс в Самаре, Чебашек в Минске. Клубы Лиги ВТБ мощно завершают межсезонье

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий