Антон Астапкович: «Сегодня все сыграли хорошо, особенно в защите»

Форвард ЦСКА Антон Астапкович подвел итоги товарищеского матча против « » (79:61).

«Двигаемся вперед шаг за шагом, учимся прикрывать друг друга, сегодня это хорошо было заметно. Нашли в себе резервы сыграть второй день подряд.

Все сегодня хорошо сыграли, особенно в защите, а нападение к нам придет, мы его найдем. Продолжаем двигаться дальше. Впереди у нас «Анадолу Эфес», завтра немного отдохнем, посмотрим видео и будем готовиться.

В целом ощущения были хорошими, уже набрали нужные кондиции. Не могу сказать, что было тяжело», — приводит слова Астапковича пресс-служба ЦСКА.

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