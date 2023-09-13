В большом перерыве финала Кубка Кондрашина и Белова ветераны баскетбола сыграют с актерами

В большом перерыве финального матча Кубка Кондрашина и пройдет дружеский матч между ветеранами петербургского баскетбола и актерами.

Команда актеров будет состоять из мужчин. В нее войдут народный артист России Сергей Мигицко, ведущий артист Санкт-Петербургского театра Комедии Александр Матвеев, артисты кино Антон Багмет и Георгий Маришин, а также ведущий артист театра им. Комиссаржевской Александр Анисимов.

Их соперниками будут заслуженный мастер спорта, чемпионка СССР, Европы и мира Александра Овчинникова, чемпионка мира среди ветеранов Валерия Шолохова, обладательница Кубка Европы ФИБА Юлия Миронова, а также баскетболистки Валентина Кудряшова и Татьяна Теребилова.

Встреча будет длиться 5 минут.

Финал Кубка Кондрашина и Белова состоится 16 сентября. В полуфиналах УНИКС сыграет с «Нижним Новгородом», «Зенит» встретится с МБА.

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