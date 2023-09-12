«Мы должны помнить эти имена и называть их часто». Сергей Мигицко посетит Кубок Кондрашина и Белова

Народный артист России Сергей Мигицко рассказал, что собирается посетить и Белова, который пройдет 15-16 сентября в Санкт‑Петербурге.

«Первый раз попал в Ленинграде на баскетбол в 24 года — до этого не особо следил. А когда пришел и увидел, это оказалось очень круто! Получил огромное удовольствие от игры, самой атмосферы. И мне все это стало очень интересно.

Со временем познакомился с самими ребятами — великими баскетболистами! Юра Павлов, Саша Белов, Андрей Макеев, Миша Силантьев — этот список можно продолжать и вспоминать без конца. Кстати, ребята в свою очередь очень интересовались театром, куда они охотно приходили. В общем у нас были потрясающие встречи. Благодаря всему этому, конечно, влюбился в баскетбол. Очень люблю его и сейчас.

А тогда со временем познакомился и с и его семьей. Это были чудесные люди, настоящие ленинградцы! Цвет нашего города — и спортивный, и культурный. Очень признателен, что судьба свела с Кондрашиным и Беловым. Причем, до сих пор очень жаль, что Саша Белов так рано ушел из жизни. Да, он выиграл золотую олимпийскую медаль, но сколько еще недополучил!

Владимир Петрович в свою очередь оставил огромный след в жизни города на Неве и страны. Поэтому мы должны помнить эти имена и называть их часто. В этом смысле очень здорово, что в Петербурге каждый год проводится турнир памяти Белова и Кондрашина. Честь и хвала тем, кто его организует. Сам, конечно, обязательно буду на турнире», — сказал Мигицко.

Мигицко заявлен на матч «Ветераны» — «Актеры», который состоится в большом перерыве финала Кубка Кондрашина и Белова.

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