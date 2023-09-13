Бывший игрок, а ныне тренер по развитию игроков « » поделился мнением о 19-летнем центровом Дереке Лайвли, который был выбран на драфте-2023 под 12-м номером.

«Он активен. Молодой парень, очень атлетичный. Дерек Лайвли сильно напоминает мне самого себя.

Я смотрел драфт и надеялся, что «Мэверикс» смогут заполучить этого паренька. И он окажется в моих руках. Перспектива. Человек, с которым можно работать и развивать его. Так и получилось. Мы уже общались... отличный чувак, отличный», – заявил Чендлер.

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