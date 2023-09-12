«Атланта» подпишет новый двусторонний контракт с Трентом Форрестом

Теги переходы Атланта НБА Трент Форрест Баскетбол

«Атланта» и разыгрывающий Трент Форрест (25 лет, 193 см) договорились о подписании нового двустороннего контракта.

В прошлом сезоне Форрест сыграл за «Хоукс» 23 матча, набирая в среднем 2,3 очка, 1,6 подбора и 1,7 передачи за 12 минут на паркете.

Форрест также поучаствовал в семи матчах G-лиги, набирая в среднем 16,7 очка, 5,9 подбора и 6,6 передачи.

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1 комментарий

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bear7904
Ран, Форрест, ран!
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Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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