Официальный мяч нового сезона Единой лиги ВТБ поступил в продажу
Официальный мяч сезона-23/24 Единой лиги ВТБ Jögel Ecoball 2.0 поступил в продажу. Его можно приобрести в фаншопе Лиги.
Экобол 2.0 стал первым российским мячом, получившим сертификат Международной федерации баскетбола высшего уровня.
Для производства мяча Jögel Ecoball 2.0 используется вторичный пластик: внутренняя часть каждого игрового снаряда производится из материала, изготовленного в результате высокотехнологичной переработки восьми полулитровых пластиковых бутылок.
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