Официальный мяч нового сезона Единой лиги ВТБ поступил в продажу

Официальный мяч сезона-23/24 лиги ВТБ Jögel Ecoball 2.0 поступил в продажу. Его можно приобрести в фаншопе Лиги.

Экобол 2.0 стал первым российским мячом, получившим сертификат Международной федерации баскетбола высшего уровня.

Для производства мяча Jögel Ecoball 2.0 используется вторичный пластик: внутренняя часть каждого игрового снаряда производится из материала, изготовленного в результате высокотехнологичной переработки восьми полулитровых пластиковых бутылок.

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