Юрица Жужа после поражения от «Тофаша»: «Эта неудача расстроила меня сильнее всех предыдущих на этом сборе»

И.о. главного тренера «Локомотива-Кубань» Юрица Жужа поделился впечатлениями от заключительного матча на турецком сборе – против местного « » (66:69).

– Концовку игры мы провели совсем не так, как планировали. Мы много обсуждали план на игру, но, к сожалению, на площадке задуманное не воплотили. Поэтому поражение расстроило меня сильнее всех предыдущих на этом сборе. Нам предстоит сесть, обсудить произошедшее и разобраться в его причинах. Усталость за шесть проведенных матчей не должна быть оправданием. Потому что можно выходить на площадку с таким настроем, что никакая мышечная усталость не повлияет на твою игру. А у нас в какой-то момент сегодня все развалилось. Начали матч мы хорошо, согласно плану, повели «+8», но потом словно выключателем щелкнули. Это раз.

Второе – мы набрали в быстрых отрывах всего 9 очков, что для нас очень, недопустимо низкий результат. Дело не в том, что мы не бежали – с темпом все было нормально. Но мы не бежали так, как нужно для того, чтобы вскрывать оборону соперника. Почему так произошло – тоже будем разбираться.

– Уже через четыре дня – матч Kuban Cup против «Руны». Успеете за это время что-то сделать с психологией игроков?

– Нам до этого матча осталось провести всего одну тренировку. Будем стараться донести до игроков мысль о том, что предыгровую установку нужно выполнять от первой до последней минуты матча. Мы играем перед своими болельщиками – это большая ответственность. Но в то же время игра перед краснодарскими трибунами может зарядить команду хорошей энергией – и мы после Kuban Cup отправимся на Суперкубок в правильном настроении.

– мира, который только закончился, продемонстрировал вам какие-то новые идеи, которые можно перенять и адаптировать в « »?

– Главное, чему может научить Кубок мира – это правильно настраиваться на матчи. Наши игроки должны понять, что ничего не дается просто так. Только – через упорные, тяжелые тренировки и полную концентрацию. Выигрывает тот, кто сфокусирован не пять минут в течение периода, а с первой до последней секунды. Так будет на Kuban Cup, так будет на Суперкубке, так будет и в новом сезоне лиги ВТБ. Надо, чтобы наши игроки поняли: они финалисты прошлого сезона – и с них теперь соответствующий этому статусу спрос.

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