Боян Дублевич: «Счастлив быть в «Зените». Отдам этой команде свой опыт и все, что у меня есть»

Теги Зенит сборная Черногории Единая лига ВТБ Боян Дублевич Баскетбол

Центровой Боян Дублевич присоединился к «Зениту» после выступления за сборную Черногории на чемпионате мира.

Дублевич прилетел в Стамбул, где в понедельник санкт-петербургской команде предстоит сыграть товарищескую встречу с «Фенербахче». 

«Это был прекрасный опыт с национальной командой. Мы переписали историю для нашей страны. Теперь я здесь с новыми ребятами, новой командой. Я очень воодушевлен, что буду частью нового путешествия с «Зенитом». Счастлив быть здесь и отдам этой команде свой опыт и все, что у меня есть.

Я знаю, что Санкт-Петербург – это топ-5 направлений. Я был несколько раз в этом городе, когда мы приезжали к «Зениту», и мне очень понравилось. Счастлив, что теперь буду жить здесь. О клубе я многое знаю от Стефана Марковича, который тут играл, у него был отличный опыт здесь и он рассказал мне много хорошего. Так что я доволен.

Первое впечатление от тренировки? Это прекрасные ребята, отличные игроки. Счастлив быть частью этой команды. У нас также есть великолепный тренер и отличный штаб. Думаю, что вместе с ними я могу стать лучшим игроком», – заявил Дублевич.

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