ФИБА представила подборку лучших моментов Луки Дончича на ЧМ-2023

ФИБА опубликовала подборку лучших моментов лидера сборной Словении Луки Дончича на прошедшем чемпионате мира-2023.

Словения заняла итоговое 7-е место на чемпионате мира и не получила прямую путевку на Олимпийские игры 2024 года в Париже.

Звездный разыгрывающий словенцев Дончич был включен в символическую пятерку турнира.

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