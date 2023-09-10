РФБ договорилась о сотрудничестве с Газпромбанком по созданию типовых центров баскетбола в 79 регионах страны

Теги РФБ Андрей Кириленко Баскетбол

Делегация Российской федерации баскетбола во главе с Андреем Кириленко посетила Владивосток, где выступила на VIII Восточном экономическом форуме и подписала соглашение о сотрудничестве с Газпромбанком.

Совместная работа федерации и банка будет проводиться в сфере расширения социальной инфраструктуры в регионах. В частности, планируется строительство новых спортивных объектов, в том числе баскетбольных центров, с целью развития баскетбола, пропаганды здорового образа и обеспечения активного досуга жителей. Всего партнеры намерены охватить 79 российских регионов.

«РФБ уделяет большое внимание развитию спортивной инфраструктуры. Мы уже заложили строительство таких флагманских проектов, как баскетбольные центры в Челябинске, Архангельске, Калининграде и Внуково. И теперь рады сообщить, что у нас появился надежный партнер по этому инфраструктурному направлению – Газпромбанк, – при поддержке которого станет возможным реализовать другие крупные проекты, такие как возведение баскетбольного центра и развитие спортивной инфраструктуры на Дальнем Востоке.

Соглашение о государственно-частном партнерстве – огромный шаг к тому, чтобы увеличить число людей, и особенно детей и молодежи, занимающихся баскетболом. А значит, хорошая возможность уже сейчас сделать максимум, чтобы вырастить новое поколение национальных сборных, которых у нас немало – 24 команды», – приводит слова Кириленко сайт РФБ.

 Главные транжиры межсезонья уничтожили команду, строившуюся 2 года. Зачем?

Карлик Джонс, Артурс Жагарс и 172-сантиметровый японец – люди, которых раскрыл чемпионат мира

Что ваша любимая команда НБА делала этим летом. Восток

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Красная стрела
Хорошая новость. Успехов в развитии. Надеюсь, что это даст плоды и появятся результаты на самом высоком уровне. А не за счет легов выезжать.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий