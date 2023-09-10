Андрей Кириленко в рамках рабочего визита во Владивосток выступил на VIII Восточном экономическом форуме

Делегация Российской федерации баскетбола во главе с Андреем Кириленко посетила Владивосток, где выступила на VIII Восточном экономическом форуме.

Также в рамках поездки президент РФБ встретился с министром физической культуры и спорта Приморского края Жаном Кузнецовым и главным тренером «Динамо Владивосток», президентом федерации баскетбола Приморского края Эдуардом Сандлером, с которым посетил спортивную базу клуба.

«10 сентября в павильоне Министерства спорта на Восточном экономическом форуме состоялась презентация двух проектов Российской Федерации Баскетбола – инклюзивного проекта «тихий!баскетбол» и Всероссийского фестиваля «Минибаскет», посвященного детскому баскетболу до 13 лет.

Первым Андрей Кириленко презентовал «тихий!баскетбол» – рассказал об организации благотворительных мероприятий в спорте и обсудил создание инклюзивного направления в спортивных баскетбольных федерациях Дальнего Востока. Среди направлений «тихого!баскетбола» – спортивные мероприятия для людей с нарушениями слуха (Кубок России по баскетболу 3х3 среди глухих), нарушениями опорно-двигательного аппарата (проект «Лига сильных людей»), мастер-классы и уроки по баскетболу для детей с ментальными нарушениями и другие проекты.

Со стороны Российской федерации баскетбола было предложено содействие по организации тренировок и выступлений на соревнованиях по баскетболу на колясках, организация тренировок и проведение турниров для глухих, запуск открытых уроков по адаптивной физической культуре с элементами баскетбола для детей и взрослых с ментальными нарушениями.

Следующей темой стал Всероссийский фестиваль «Минибаскет»: на сессии обсудили специфику детского баскетбола, форматы соревнований, обучение тренеров и масштабирование проекта в регионы Дальнего Востока. Силами РФБ за последние несколько лет были запущены онлайн-трансляции детских игр и активностей с помощью современного оборудования, оцифрована статистика, упрощены способы подачи заявок на фестиваль; также повысилось качество судейства и было усилено освещение в социальных сетях.

На Восточном экономическом форуме делегация РФБ внесла ряд предложений по улучшению детского баскетбола – дальнейшее строительство новых площадок, организацию региональных и межрегиональных фестивалей «Минибаскет», проведение онлайн-курсов и оффлайн-семинаров для учителей физкультуры и тренеров по мини-баскетболу и другие мероприятия», – отмечается на сайте РФБ.