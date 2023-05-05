Шесть игроков «Партизана» были на паркете в концовке половины четвертого матча с «Реалом». Судьи не заметили

Курьезный эпизод произошел во время четвертого матча серии между белградским «Партизаном» и мадридским « » (78:85, 2-2).

За 2,2 секунды до конца половины при вводе мяча из-за лицевой шестеро игроков « » оказались на паркете, чего не заметила судейская бригада. Защитник Данило получил передачу и забросил дальний трехочковый, но попадание не было засчитано, потому что игрок не успел отпустить мяч до сирены об окончании 10-минутки.

«Партизан» дважды не воспользовался возможностью пройти в «Финал четырех», решающая встреча состоится 10 мая в Мадриде.

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