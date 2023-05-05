Шесть игроков «Партизана» были на паркете в концовке половины четвертого матча с «Реалом». Судьи не заметили

Теги Turkish Airlines EuroLeague Партизан Реал Данило Анджушич Баскетбол

Курьезный эпизод произошел во время четвертого матча серии между белградским «Партизаном» и мадридским «Реалом» (78:85, 2-2).

За 2,2 секунды до конца половины при вводе мяча из-за лицевой шестеро игроков «Партизана» оказались на паркете, чего не заметила судейская бригада. Защитник Данило Анджушич получил передачу и забросил дальний трехочковый, но попадание не было засчитано, потому что игрок не успел отпустить мяч до сирены об окончании 10-минутки.

«Партизан» дважды не воспользовался возможностью пройти в «Финал четырех», решающая встреча состоится 10 мая в Мадриде.

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5 комментариев

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Араик Оганесян
в смысле 12-минутки? больше года не смотрю Евролигу, там по 12 минут играют?
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Real0494
Ответ jonnysilverhand01
Когда Реал выигрывает, судьи вообще ничего не замечают … забавно, но факт. Очень надеюсь на победу Партизана в 5 игре, хоть это практически нереально
Ну как бы тут они не заметили нарушение со стороны Партизана) ну да реал же выигрывает и ничего не замечают)
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jonnysilverhand01
Ответ Real0494
Ну как бы тут они не заметили нарушение со стороны Партизана) ну да реал же выигрывает и ничего не замечают)
Суть моего посыла, ты не понял, бывает
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Lage
Ответ Real0494
Ну как бы тут они не заметили нарушение со стороны Партизана) ну да реал же выигрывает и ничего не замечают)
Раз Уникс выигрывал только дома, почему Партизану не выигрывать только в гостях?) Наоборот, не чувствуют давления перед болельщиками
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