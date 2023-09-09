Ар Джей Нембард стал игроком «Остенде»

Теги переходы чемпионат Бельгии Остенде Лига чемпионов Ар Джей Нембард Баскетбол

Бельгийский «Остенде» подписал контракт с бывшим игроком НБА Ар Джей Нембардом (24 года, 196 см).

Американский разыгрывающий не был выбран на драфте 2021 года, но заключил соглашение с «Кливлендом» и провел за команду 14 матчей, набирая 1,1 очка в среднем за встречу.

В прошлом сезоне Нембард выступал за итальянскую «Реджо-Эмилию» и французский «Фос Прованс».

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