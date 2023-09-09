Ар Джей Нембард стал игроком «Остенде»

Бельгийский « » подписал контракт с бывшим игроком НБА Ар Джей Нембардом (24 года, 196 см).

Американский разыгрывающий не был выбран на драфте 2021 года, но заключил соглашение с «Кливлендом» и провел за команду 14 матчей, набирая 1,1 очка в среднем за встречу.

В прошлом сезоне Нембард выступал за итальянскую «Реджо-Эмилию» и французский «Фос Прованс».

США мимо финала ЧМ, Канада тоже. Европейский баскетбол гораздо умнее, но не только

Карлик Джонс, Артурс Жагарс и 172-сантиметровый японец – люди, которых раскрыл ЧМ

«Гвардиола сказал мне: «Самая большая ложь – что ко всем игрокам нужно относиться одинаково». История Светислава Пешича