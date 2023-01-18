ФИБА объявила о запуске молодежной Лиги чемпионов

объявила о запуске молодежной чемпионов – европейском турнире для команд категории U18.

В турнире будут участвовать юношеские команды десяти клубов Лиги чемпионов из восьми разных стран.

Турецкий «Тофаш» примет первый чемпионат лиги в городе Бурса. Первый чемпион определится в субботу, 15 апреля.

Помимо «Тофаша», в турнире сыграют «Бней Герцлия» (Израиль), «Нимбург» (Чехия), «Остенде» (Бельгия), « » (Израиль), «Игокеа» (Босния и Герцеговина), « » (Испания), «Людвигсбург» (Германия), « » (Литва) и «Мурсия» (Испания).

Жеребьевка состоится в феврале, десять команд будут разбиты на две группы по пять команд в каждой. Турнир пройдет с 11 по 15 апреля.

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