Марко Списсу закрыл 3-ю четверть матча со Словенией точным 3-очковым под сирену

Теги сборная Италии сборная Словении видео Чемпионат мира по баскетболу 2023 Марко Списсу Баскетбол

Разыгрывающий сборной Италиии Марко Списсу отметился «баззером» на исходе третьей четверти матча за 7-е место ЧМ-2023 против Словении (85:89).

Списсу закрыл 10-минутку точным 3-очковым под сирену.

В активе Списсу 22 очка, 3 подбора и 4 передачи.

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