Гордон Херберт: «Этот состав хочет выиграть золото, так что осталась еще одна игра. Насладимся этим вечером, а завтра начнем подготовку»

Главный тренер сборной Германии Гордон Херберт рассказал, что команда не стала сильно праздновать победу над США, потому что нацелена на победу в турнире.

«Это особенный состав. То, как мы играли вместе и держались вместе, когда все мало, что получалось. Так что мы наслаждаемся этим вечером и готовимся к воскресенью.

Мы говорили об этом в раздевалке после игры. Это отличная победа, но мы еще не там, где хотим быть. Эта группа игроков хочет выиграть золото, так что осталась еще одна игра. Мы дадим парням порадоваться произошедшим сегодня, а завтра будем двигаться дальше и готовиться к воскресной встрече», – сказал Херберт на послематчевой пресс-конференции.

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