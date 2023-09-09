Саша Груич: «В Сербии эйфория по поводу выхода сборной в финал чемпионата мира»

Теги сборная Германии сборная Сербии сборная Канады Саша Груич Чемпионат мира по баскетболу 2023 Баскетбол

Бывший тренер сборной России Саша Груич рассказал о том, как в родной для него Сербии восприняли выход национальной команды в финал ЧМ-2023.

«В Сербии реально эйфория по поводу выхода сборной в финал чемпионата мира. Радостные эмоции. И на улицах отмечали это событие. Но я бы сказал, что отмечали разумно, спокойно. Сейчас мысли, что остался только один шаг до золота. Но все понимают, что если это даже не случится, все равно ребята – молодцы: они доказали, что у нас есть традиция и школа. Что даже в отсутствие ведущих игроков есть люди, способные очень хорошо проявить себя. Тут такой посыл всем, что кропотливая работа дает результат. Но самое главное – игроки, тренерский штаб команды и баскетбольная федерация были единым целым. Вот, что важно.

Думаю, что шанс в финале большой, но надо подготовить и команду, и игру к сопернику. Если наша сборная хорошо сыграет защиту, и точечно на игроков, и с подстраховками, думаю, тогда есть шансы обыграть сборную Германии. А соперник выступает на этом чемпионате очень круто.

Конечно, все ждут финального матча. Дай Бог, чтобы наши игроки порадовали народ, страну. Очень благодарен моим друзьям из России, которые отправляли мне сообщения с поздравлениями. Это и тренеры, и игроки. Мы еще раз доказываем, что мы очень близки друг другу. Так что надеюсь, большая поддержка нашей команде будет от болельщиков из России. Также большие надежды, что наша сборная покажет хорошую игру, и мы сможем уже отпраздновать победу», – считает Груич.

США мимо финала ЧМ, Канада тоже. Европейский баскетбол гораздо умнее, но не только

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