Остин Ривз о Шредере: «Когда твой брат добился успеха, ты рад за него»

Атакующий защитник сборной США Остин Ривз признался, что несмотря на поражение, он счастлив за своего товарища , который получил шанс побороться за золото чемпионата мира.

«Я рад за него. Каждый раз, когда ты видишь, как твой друг добивается успеха, это здорово, и я знаю, как он дорожит подобными вещами.

Когда твой брат добился успеха, ты рад за него. Конечно, я злюсь на результат, потому что хочу побеждать. Но я знаю, насколько это особенное событие для него.

Мне посчастливилось быть рядом с ним в течение года. Супер профессионал. Тот, кто очень помог мне в мой год новичка, и я его очень уважаю», – сказал Ривз.

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