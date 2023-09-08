Остин Ривз о Шредере: «Когда твой брат добился успеха, ты рад за него»

Теги сборная Германии сборная США Деннис Шредер Чемпионат мира по баскетболу 2023 Остин Ривз Баскетбол

Атакующий защитник сборной США Остин Ривз признался, что несмотря на поражение, он счастлив за своего товарища Денниса Шредера, который получил шанс побороться за золото чемпионата мира.

«Я рад за него. Каждый раз, когда ты видишь, как твой друг добивается успеха, это здорово, и я знаю, как он дорожит подобными вещами.

Когда твой брат добился успеха, ты рад за него. Конечно, я злюсь на результат, потому что хочу побеждать. Но я знаю, насколько это особенное событие для него.

Мне посчастливилось быть рядом с ним в течение года. Супер профессионал. Тот, кто очень помог мне в мой год новичка, и я его очень уважаю», – сказал Ривз.

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2 комментария

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armageddon123456
Ответ Ilovethisgame77
Какой он тебе брат, Белоснежка ? Не тот ли, с каким-то понторылым жестом с венами на руке?! Твой брат дегегерат, а не шницель… спи спокойно сегодня, влажный белый выскочка
Ничоси сгорел....
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