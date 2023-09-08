Андреас Обст набрал 24 очка в победном матче против США

Сборная Германии обыграла США (113:111) во втором полуфинальном матче чемпионата мира-2023 по баскетболу и вышла в финал.

Защитник Андреас Обст стал самым результативным игроком встречи, набрав 24 очка и сделав 6 результативных передач за 31 минуту на паркете.

Обст реализовал 6 из 11 бросков с игры (4 из 8 из-за дуги) и 8 из 9 с линии штрафных.

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